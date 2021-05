uma intensificação do vento nas

terras altas e no litoral Norte e Centro no final do dia, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Regista-se uma pequena descida da temperatura mínima e pode nevar nos pontos altos (acima de 1200/1400 metros de altitude), segundo a mesma fonte.



Para Lisboa esperam-se máximas de 19º, para o Porto 16º e 21º para Faro.

A chuva vai continuar a cair esta terça-feira com