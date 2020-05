Prepare-se para o calor! Termómetros atingem os 31º esta terça-feira

O sol calor vai continuar nos próximos dias. Esta terça-feira, as temperaturas vão manter-se altas, podendo algumas zonas do País atingir os 30 graus.



Em Lisboa, a previsão é de 28 graus e no Porto é de 23 graus. O distrito mais quente é o de Santarém com 31º. Seguem-se Braga, Évora, Beja e Faro, com máximas de 30º.

As temperaturas altas são acompanhadas pela previsão de "céu nublado por nuvens altas em todo o território continental".

As previsões para o bom tempo mantém-se ao longo dos próximos dias, estimando-se que aumentem exponencialmente a partir da próxima semana.