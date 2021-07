Prepare-se: Quarta-feira quente com termómetros a chegar aos 35 graus

Esta quarta-feira prepare-se porque as altas temperaturas de verão estão de regresso. De acordo com a previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com céu limpo e uma subida da temperatura máxima em todo o território nacional.



Há distritos que vão mesmo chegar a alcançar os 35 graus de máxima (Beja, Évora e Castelo Branco). Já para Lisboa, são esperadas máximas de 30 graus, 31 para Faro, 21 para o Porto. Na quinta-feira a tendência vai manter-se e, apesar de ser expectável alguma nebulosidade, Lisboa e Faro vão esperar máximas de 32 graus e 22 para o Porto.

