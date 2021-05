Prepare-se: Temperaturas vão descer no fim de semana

A semana foi quente, mas o fim de semana chega com descida das temperaturas.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para sábado e domingo pode contar com períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na região Norte e no litoral a norte do Cabo Mondego.







Guarda será o distrito mais frio, com máximas a não alcançar mais do que 13 graus, segundo a previsão do IPMA.