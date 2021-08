Prepare-se: Verão escaldante com temperaturas a ultrapassar os 40 graus esta semana

Parece que desta vez o verão veio para ficar. Esta semana prepare-se para uma subida gradual das temperaturas que vai culminar com máximas a ultrapassar os 40 graus em vários pontos do País.Já a partir de amanhã, terça-feira, pode contar em Lisboa e Faro com temperaturas superiores a 30 graus e 24 para o Porto. Já para a zona do interior alentejano as temperaturas vão subir bastante: Em Évora vai poder contar com 36 graus, seguido de Beja, com 35.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes valores têm tendência a aumentar ainda mais a partir de quarta-feira, estando previstas máximas de 37 graus em alguns pontos do País.Segundo a mesma fonte, quinta e sexta-feira, Lisboa contará com temperaturas que vão chegar aos 33 graus, já o Porto não ultrapassará os 26 graus. Faro vai contar com máximas de 34 até ao fim de semana. Em Évora e Beja, os distritos mais quentes do país, as temperaturas vão mesmo ascender aos 43 graus para entrar no fim de semana da melhor forma.