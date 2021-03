Primavera chega com sol mas descida das temperaturas

Este sábado pode contar com o céu pouco nublado ou limpo apesar do vento forte que se vai fazer sentir junto à faixa costeira e nas terras altas.



Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia em que chega a primavera, vai sentir um "aumento do desconforto térmico durante o dia" com um acentuado arrefecimento noturno.



A mesma fonte prevê ainda uma p equena descida da temperatura máxima, em especial na zona interior do País. Para Lisboa e Porto são esperadas máximas de 17 graus, 19 para Faro que, à semelhança de Setúbal e Braga, será o distrito mais quente.

Ver comentários