Primavera espreita mas temperaturas descem esta quinta-feira

Depois de um dia com temperaturas de verão, os termómetros voltam a descer esta quinta-feira.As temperaturas máximas vão descer entre 6 a 8 graus Celsius a partir desta quinta-feira em Portugal continental.

Segundo a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "na quarta-feira, Portugal continental esteve sob a ação de uma massa de ar quente com uma predominância de sul vinda da região do norte de áfrica. Nestas situações, por vezes, a temperatura sobe consideravelmente por um lado porque não havia nebulosidade e o vento era relativamente fraco".



Segundo a previsão do IPMA, a descida da temperatura máxima é mais significativa no Centro e Sul. Regista-se ainda um acentuado arrefecimento noturno.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas zonas montanhosas do interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão esta quinta-feira sobre alerta amarelo até às 21h00 devido à forte agitação marítima.



Lisboa vai registar 13 graus de mínima e 22 de máxima. Já o Porto conta com 10 graus de mínima e 19 de máxima.



O distrito mais quente esta quinta-feira é Beja, com 25 graus de temperatura máxima.



Já Bragança conta com 7 graus Celsius de mínima e 24 de máxima, e é assim o distrito mais frio de Portugal continental.