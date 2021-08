Primeira semana de agosto arranca com chuva e céu muito nublado

Esta semana vai arrancar com períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco

nublado a partir da tarde.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com a possibilidade de chuva ou aguaceiros





até ao meio da tarde e vento mais intenso nas terras altas, registando-se ainda uma ligeira subida das temperaturas máximas e mínimas.

No entanto, para o mês de agosto, esta continua a ser uma previsão um pouco atípica. Para Lisboa são esperadas máximas de 28 graus, 22 para Lisboa, 27 para Faro. O distrito mais quente será Castelo Branco, que irá alcançar os 30 graus de máxima.