Primeiro dia de fevereiro marcado por chuva e aumento das temperaturas

Para o primeiro dia de fevereiro está previsto um cenário de céu nublado no Centro e no Sul do País, e alguns aguaceiros para os distritos mais a Norte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).As temperaturas máximas começam a subir e dão assim o pontapé de saída para uma semana que se prevê de bom tempo e com temperaturas acima do normal para a época do ano.Em Lisboa são esperados 18 graus de máxima. No Porto esperam-se 16º e mais a sul, em Faro, a previsão é de 20º. O distrito que regista as temperaturas mais baixas é a Guarda, com um minímo de 9º.No arquipélago dos Açores espera-se um dia de chuva para todas as ilhas, com máximas a rondar os 19º. Já na Madeira, espera-se um sábado primaveril, com os termómetros a alcançar os 24º na ilha do Funchal e um sol brilhante.