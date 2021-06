Primeiro dia de verão com chuva em todo o País

O verão chegou esta madrugada, mas a previsão para esta segunda-feira é de céu muito nublado e chuva.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vão registar-se aguaceiros, em geral fracos, e em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

A nebulosidade vai diminuir gradualmente a partir da tarde.

Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura máxima no interior da região Norte.

Lisboa vai contar com 15 graus de mínima e 22 de máxima. Já no porto, as temperaturas vão variar entre os 14 e os 19 graus.

Faro será o distrito mais quente de Portugal continental com 23 graus de máxima.

No arquipélago da Madeira o céu vai apresentar-se nublado, com possibilidade de aguaceiros no Funchal.

Nos Açores, a previsão aponta para céu pouco nublado.