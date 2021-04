Projeto ajuda 30 países em desenvolvimento a combaterem poluição dos oceanos

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), vai apoiar 30 países em desenvolvimento na prevenção e redução de lixo marinho.O projeto foi lançado na quinta-feira e o diretor da FAO, Manuel Barange, afirmou que "o lixo plástico tem um impacto devastador na vida marinha e na saúde humana". "Esta iniciativa é um passo importante para resolver o problema e ajudará a proteger o ecossistema do oceano, bem como a subsistência daqueles que disso dependem", sublinhou.Proteger o meio ambiente marinho é a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e esta medida de apoio vai ajudar as povos a aplicar melhores práticas para prevenir e reduzir o lixo plástico nos oceanos, num esforço para proteger os recursos costeiros e marinhos no mundo.O projeto promoverá a conformidade com os instrumentos internacionais relevantes, incluindo as Diretrizes Voluntárias para Marcação de Artes de Pesca e a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), que contém regulamentos contra o despejo de plásticos no mar.