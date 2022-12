Proteção Civil apela a que população não se aproxime da água no Norte do País

A Proteção Civil alerta para o risco de inundações em zonas urbanas, cheias e perigo de derrocadas. Está previsto também um agravamento da agitação marítima com ondas até aos cinco metros de altura.



Seis barras na zona norte do país já estão fechadas à navegação- Barra do Douro, Caminha, Vila praia do Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende.

O período mais crítico relativo à chuva vai ser entre as 21h00 desta segunda-feira e as 6h de terça-feira. O impacto é maior na região norte e centro.

Já está em vigor o aviso amarelo e prevê-se que este se mantenha até às 3h00 da manhã.