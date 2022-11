Proteção Civil de Lisboa registou 229 ocorrências relacionadas com mau tempo na terça-feira

A Proteção Civil de Lisboa registou, entre as 12h00 e as 22h00 de terça-feira, 229 ocorrências relacionadas com o mau tempo, maioritariamente inundações e quedas de árvores, continuando esta quarta-feira os trabalhos de remoção dos destroços.

"Neste momento, as únicas situações que ainda estão pendentes são as relativas às árvores, porque foram muitas árvores, árvores grandes, portanto que obrigam a ser cortadas e a serem removidas depois, o que demora sempre mais tempo. Esses são os trabalhos que hoje ainda estão em curso na cidade", afirmou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins.

Em declarações à agência Lusa, a responsável da Proteção Civil de Lisboa disse que o balanço global do mau tempo na cidade contabiliza 229 ocorrências, registadas entre as 12h00 e as 22h00 de terça-feira, indicando que "às 22h00 ainda estavam 25 ativas".