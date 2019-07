Proteção Civil dos Açores alarga aviso de mau tempo a sete ilhas

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que já este domingo tinha alertado para a previsão de mau tempo no Grupo Ocidental (Flores e Corvo), alargou o aviso a sete ilhas.De acordo com o último comunicado emitido pelo SRPCBA, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dão conta de que, além das ilhas do Grupo Ocidental, também as ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) serão afetadas pela passagem de uma "superfície frontal fria", que poderá provocar precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada.Esta instabilidade nas condições meteorológicas nos Açores deverá manter-se, de acordo com as mesmas previsões, até às 12h00 locais (mais uma hora em Lisboa), de segunda-feira.Por essa razão, a Proteção Civil recorda as recomendações já feitas anteriormente, para que os açorianos tomem medidas de autoproteção, nomeadamente, mantendo limpos os sistemas de drenagem das suas residências, e evitando circular sem necessidade, para não caírem em buracos ocultados por eventuais lençóis de água.