Proteção Civil emite aviso para agravamento do estado do tempo para este fim de semana. Conheça as previsões

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu esta sexta-feira um aviso à população devido ao agravamento das condições do estado do tempo para este fim de semana.A Proteção Civil refere em comunicado que está prevista chuva temporariamente forte a partir da manhã no litoral Norte e Centro, que deverá progredir para o restante território ao longo do dia. Para sábado são ainda previstas rajadas de vento até 90 km/h no litoral e até 110 km/h nas terras altas. Haverá redução de visibilidade devido a chuva e possibilidade de nevoeiro matinal no interior.Para domingo, dia 21, está prevista chuva temporariamente forte durante a madrugada no interior. Existe ainda a possibilidade de granizo e neve acima de 1000 metros de altitude. Nas terra altas as rajadas de vento devem chegar aos 40 km/h.Durante o fim de semana, segundo a Proteção Civil, a população deverá esperar ainda uma descida da temperatura.