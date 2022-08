Proteção Civil lança alerta nos Açores por causa da chuva e trovoada

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) lançou um alerta, na noite desta sexta-feira, para a possibilidade de ocorrência de chuva forte nas nove ilhas do arquipélago, durante o fim de semana.

O alerta surge na sequência dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou toda a região sob aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, e para a possível ocorrência de trovoada, até às 00h00 de domingo (01h00 em Lisboa).

No casos das ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) e do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso para precipitação e trovoada termina às 12:00 deste sábado, ao passo que o aviso para as ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), prolonga-se até às primeiras horas de domingo.