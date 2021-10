Proteção Civil regista 1127 ocorrências devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou 1127 ocorrências devido ao mau tempo desde quinta-feira, prevendo um agravamento do estado do tempo durante a tarde deste sábado.

Porto, Viseu e Aveiro são as zonas mais afetadas.





O IPMA prevê para este sábado no continente chuva, por vezes forte, em especial nas regiões Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte, com rajadas, no litoral e terras altas, e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas máximas este sábado deverão oscilar entre os 17ºC na Guarda e os 25ºC em Sagres.