Próxima semana vai ser marcada por chuva e vento

As previsões meteorológicas apontam para uma alteração profunda do estado do tempo para os próximos dias, numa semana que ficará marcada por chuva, ocorrência de vento forte e uma descida da temperatura de dez graus em algumas localidades.Para este domingo há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos na região Sul a partir do início da manhã, a estender-se gradualmente à região Centro, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A previsão aponta para os 38 graus em Santarém e para os 36 em Coimbra, Castelo Branco e Braga.No Algarve, a agitação marítima, com ondas até os dois metros, coloca a região sob aviso amarelo. A água do mar no Sotavento algarvio continuará quente, com valores previstos de 26 graus.Para segunda-feira há uma alteração significativa do estado do tempo, com a deslocação para Norte das nuvens e consequente ocorrência de chuva e aguaceiros, por vezes intensos. As temperaturas irão sofrer uma descida acentuada. Em alguns locais na ordem dos dez graus, como em Braga, onde este domingo são esperados 36 de máxima e amanhã 26. Durante a semana, de acordo com os dados do IPMA, a chuva deverá continuar, com previsão de aguaceiros fortes, na quinta-feira, no Litoral Norte.