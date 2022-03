A qualidade do ar em Portugal continental melhorou esta quinta-feira, com a diminuição da presença das poeiras oriundas do deserto do norte de África. Mas prevê-se que estas continuem a afetar o estado do tempo até este sábado.









A concentração de partículas inaláveis registava a meio da tarde valores muito inferiores aos verificados na terça e na quarta-feira. Às 16h00, de acordo com os dados divulgados no portal QualAr, da Agência Portuguesa do Ambiente, Vouzela era a localidade com maior concentração de partículas inaláveis: 618 microgramas por metro cúbico nas últimas 24 horas. Em termo comparativo, nos últimos 15 dias esta localidade do distrito de Viseu apenas teve registo de partículas inaláveis no dia 1 de março – 12 microgramas/m3. Fundão (321) e Guimarães (311) eram as outras localidades com mais de 300 microgramas/m3. Recorde-se que na quarta-feira chegaram a ser registadas concentrações superiores a 800 microgramas/m3 numa hora.

Com o nascer do dia desta quinta-feira, em várias localidades a concentração de partículas inaláveis caiu. Em Vouzela, às 14h00 registavam-se 21 microgramas/m3. No Fundão, o registo era de 24, e em Macedo de Cavaleiros, 7. Ainda assim, estes valores estão muito acima do limite máximo diário para proteção da saúde humana, que é de 50 microgramas por metro cúbico. No entanto, noutros locais a concentração de partículas inaláveis, que podem afetar o sistema respiratório, aumentou a partir da manhã, como foram os casos de Leça do Balio (Matosinhos), Cascais e Lourinhã.





As nuvens de poeiras chegaram a vários países, como Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Suíça e Itália.



Chuva de março próxima do normal mas seca continua







Leia também Partículas no ar doze vezes acima do limite A quantidade de chuva de março foi próxima do valor normal, mas mais de três quartos do território continental continuam com seca severa e extrema, divulgou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Houve um “desagravamento da situação de seca meteorológica no litoral Norte e Centro”, onde aumentou a água no solo. Apesar da chuva, março é o 10º mês mais seco desde 2000 - e o período entre outubro de 2021 e a última terça-feira foi o mais seco desde 1931.

Janelas fechadas e uso de máscara na rua



A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) alertou esta quinta-feira para a necessidade de prevenir o desconforto respiratório, assim como do nariz e olhos, provocado pelas poeiras na atmosfera. “Evite passar muito tempo no exterior e, sobretudo, não pratique exercício físico ao ar livre”, aconselha a SPAIC. Mantenha as janelas fechadas, para evitar a entrada de poeiras em casa, e use máscara, de preferência do tipo FPP-2, quando sair à rua, para proteger o nariz e a boca, são outras das recomendações dos especialistas.