Quarta-feira com céu nublado e temperaturas máximas a alcançar os 19 graus

Quarta-feira com céu nublado e temperaturas máximas a atingir os 19 graus. Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta temperatura encontra-se acima da média para a época.



A mesma fonte avança que se vai registar agitação marítima forte na costa ocidentar e vento fraco. Possibilidade de precipitação fraca e dispersa nas regiões Norte e Centro, em especial durante a tarde, com eblina ou nevoeiro matinal.



As temperaturas máximas esperadas são de 16 graus para Lisboa, 15 para o Porto, 19 para Faro.