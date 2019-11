Quarta-feira com chuva e descida da temperatura mínima

eríodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos durante a manhã, passando a períodos de chuva durante a tarde, de Norte para Sul. Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura mínima.

O vento vai soprar fraco a moderado, e por vezes

forte (até 40 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo Mondego no

final do dia, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras

altas até final da manhã e a partir do meio da tarde.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 19 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 11 e os 16 graus.O distrito mais frio esta quarta-feira, com temperaturas a variar entre os 5 e os 10 graus, é a Guarda.No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 24 graus Celsius no Funchal e os 22 graus em Porto Santo.Já nos Açores, o cenário prevê céu parcialmente nublado para Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores. As temperaturas máximas rondam os 21 graus para a Horta e os 20 graus para Ponta Delgada.