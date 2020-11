Quarta-feira de sol e poucas nuvens em todo o o País à excepção de um distrito. Saiba qual

Esta quarta-feira o tempo continua ameno, esperando-se uma prevalência de céu pouco nublado em quase todo o País, à excepção do distrito de Viana do Castelo, onde estão previstos alguns aguaceiros.Para Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 20 graus, à semelhança do Porto. Já para Faro são esperados 21 graus de máxima. Santarém, Beja, Évora e Setúbal vão ser os distritos mais quentes, com as máximas a atingir os 23 graus.O distrito mais frio será Bragança, com uma temperatura mínima estimada de cinco graus.Já nas ilhas o cenário mantém-se animador. No Funchal espera-se um autêntico dia de verão, com máximas a tocar os 25 graus e as mínimas a atingir os 19.