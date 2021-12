Quarta-feira marcada por chuva em todo o País

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira chuva em todo o País, com aguaceiros que poderão ser mais intensos nas regiões do centro e sul. No litoral alentejano e Algarve a chuva poderá vir acompanhado por trovoada.Em Lisboa, o céu vai apresentar-se muito nublado, com possíveis períodos de chuva mais forte ao final do dia. As temperaturas podem variar entre os 16 graus e os 13 graus Celsius.Já no Porto, a chuva será fraca durante o dia, mas mais forte ao final da tarde. As máximas podem chegar aos 17 graus.Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores o dia também fica marcado pela chuva. No Funchal, as temperaturas devem variar entre os 23 e 16 graus. Já nos Açores, os termómetros devem registar máximas de 18 graus.