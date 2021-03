Quarta-feira marcada por muito sol e temperaturas amenas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira tempo primaveril para todo o País.O céu vai estar pouco nublado ou limpo no território continental e nas ilhas estima-se céu muito nublado nos Açores, com possibilidade de aguaceiros na ilha das Flores, e nuvens no arquipélago da Madeira.As temperaturas não devem exceder os 24 graus de máxima, sendo Guarda o distrito onde os termómetros poderão descer aos 3 graus de temperatura mínima.O IPMA alerta para um acentuado arrefecimento durante a noite.