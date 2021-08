Esta quarta-feira pode contar com um clima tropical: o céu vai estar geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro, com

ocorrência de chuviscos, mas as temperaturas vão subir.





De acordo com com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas máximas de 28 graus para Lisboa, 22 para o Porto, e 35 para Faro, que vai aquecer e será o distrito mais quente do País.A este seguem-se Beja e Évora, cuja previsão é de 32 graus de máxima.