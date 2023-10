Quatro distritos do continente sob aviso laranja de chuva hoje

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou quatro distritos com aviso laranja para chuva, entre as 9h00 e as 15h00 de quinta-feira, e seis distritos com aviso laranja para agitação marítima a partir de sexta-feira.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja para precipitação vigora nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu entre as 9h00 e as 15h00 de quinta-feira, devido à previsão de "períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas serras", situação que se estende às zonas do litoral.

No restante território, estão sob aviso amarelo os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real (entre as 18h00 de esta quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira), Castelo Branco e Leiria (6h00 às 15h00 de quinta-feira), devido à previsão de "períodos de chuva, por vezes forte e persistente".

Os avisos laranja para agitação marítima, devido à previsão de "ondas de noroeste com cinco a seis metros", abrangem os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo, entre as 6h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado.

Estes distritos têm avisos amarelos para agitação marítima, desde as 18:00 de quinta-feira, devido a "ondas de noroeste com quatro a cinco metros", situação também prevista nos distritos de Lisboa, Setúbal (0h00 de sexta-feira às 6h00 de sábado), Beja e Faro (6h00 de sexta-feira e 6h00 de sábado).

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido sempre que há uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado", enquanto o aviso amarelo aplica-se em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".