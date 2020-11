O mau tempo que se regista nos Açores já originou, desde a madrugada de hoje, nove ocorrências, principalmente nas ilhas de São Miguel e Terceira, na sua maioria quedas de árvores, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou que as situações ocorridas na ilha de São Miguel foram registadas nos "concelhos da Ribeira Grande, Povoação e Ponta Delgada", nomeadamente "quedas de árvores" e danos em "telhas de uma moradia", acrescentando que, no concelho da Ribeira Grande, "foi necessário proceder à limpeza de uma via", enquanto que em Ponta Delgada, e devido à força do vento, "a cobertura de uma piscina" acabou por "embater em dois postes de luz".

Há ainda o registo da queda de uma árvore na ilha de São Jorge.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou também que a zona dos Poços de São Vicente Ferreira, no concelho de Ponta Delgada, "está interdita por precaução, segundo decisão do Serviço Municipal de Proteção Civil", já que se trata de uma via litoral.

Nos locais para solucionar as ocorrências têm estado "bombeiros, elementos dos Serviços Municipais de Proteção Civil e da direção regional das Obras Públicas", de acordo com a Proteção Civil açoriana.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja para sete das nove ilhas dos Açores, devido às previsões do aumento da intensidade do vento e agitação marítima.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo oriental) está ativo, até as 15:00 de hoje, um aviso laranja, que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, devido à agitação marítima, com ondas que poderão atingir os oito metros.

São Miguel e Santa Maria vão estar, no entanto, sob aviso amarelo meteorológico até às 00:00 de segunda-feira, por causa do vento e agitação marítima com ondas que poderão ser entre os seis a sete metros.

Para as ilhas do grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo, por causa das previsões de vento, vai vigorar até às 15:00 de hoje.

Aquelas cinco ilhas do grupo central vão estar também sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima, com ondas de norte, de seis a sete metros, passando a nordeste, até às 20:00 de hoje.

O aviso amarelo revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.