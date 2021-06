Junho à porta e estamos como em Vila Real: pic.twitter.com/cVeGe12AHo — Francisco Freitas (@FranciscoM_etc) May 31, 2021









Uma forte queda de granizo e chuva surpreenderam esta segunda-feira a população de Vila Real. Em imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver pedras de granizo com tamanho equivalente a uma moeda de cinco cêntimos.Nas imagens partilhadas é possível ver algumas zonas do distrito de Vila Real a tornarem-se brancas após a queda do granizo.