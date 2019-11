Queda de neve, granizo e trovoada deixam País em alerta

A vaga de frio que atinge o território do continente, associada ao vento e chuva, deverá continuar até domingo, devido à deslocação de uma massa de ar polar proveniente do Norte da Europa.Há também a previsão de trovoada e de queda de granizo. Esta quinta-feira, as regiões do Norte e Centro foram as mais afetadas pela chuva, vento forte (a rajada mais forte foi de 107 km/h na serra de Fóia, Monchique) e queda de neve. Houve ainda dezenas de árvores derrubadas e estradas cortadas devido à neve e pequenas inundações.O dia de sexta-feira fica também marcado pelo mau tempo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta para a possibilidade de lençóis de água e de gelo nas estradas e queda de árvores.As autoridades recomendam a prática de uma condução defensiva, com especial atenção para a acumulação de neve e formação de lençóis de água. indicando que os sistemas de escoamento das águas pluviais devem ser desobstruídos.A forte agitação marítima que marcou o dia de quinta-feira, com ondas de 15 metros de altura, deverá ser menos intensa nesta sexta-feira. Mesmo assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mantém sob aviso amarelo todo o Litoral, desaconselhando a realização de passeios à beira mar e a prática de desportos náuticos.Sob aviso amarelo estão os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real, mas devido à queda de neve nas terras altas. É no interior que se farão sentir as temperaturas mais baixas. Na Serra da Estrela a previsão da temperatura mínima para este sábado é de oito graus negativos e a máxima não deverá subir acima dos dois graus negativos.No resto do País a temperatura mínima prevista é de quatro graus no Porto, dois em Coimbra, três em Beja, sete em Faro e oito em Lisboa. Na Guarda, a mínima prevista é de um grau abaixo de zero. Para domingo as previsões apontam para uma ligeira subida da temperatura.A parede de um edifico devoluto ruiu e caiu em cima de uma marcenaria da Congregação Cristã de Portugal, onde se encontrava um casal de idosos, esta quinta-feira, na rua do Freixo, em Campanhã, Porto. As vítimas ficaram retidas e tiveram de ser resgatadas pelos Sapadores do Porto.O alerta foi dado às 12h40. A chuva intensa e as fortes rajadas de vento que se faziam sentir terão estado na origem do desabamento. "Uma das paredes do edifício caiu para cima de um armazém, que foi reabilitado recentemente. Havia duas pessoas no interior que não conseguiram sair porque os escombros estavam a tapar a saída", indicou Carlos Marques, comandante dos Sapadores.O casal de idosos foi retirado, sem necessitar de apoio médico. "Encontravam-se na parte de trás do armazém, num refeitório. Tiveram muita sorte por não ter acontecido algo pior", referiu Carlos Marques. No local estiveram elementos da Proteção Civil Municipal que, após avaliação, decidiu proceder ao corte de circulação naquela zona de Campanhã."O edifício encontra-se em risco de ruir. Por isso, fazemos o corte da zona e vamos notificar o proprietário para escorar o prédio", adiantou o comandante dos Sapadores do Porto. A oficina onde são feitos os bancos e cadeiras para as igrejas da congregação ficou parcialmente destruída e sem condições para laborar.