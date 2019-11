Queda de neve obrigou ao corte da estrada entre Castro Daire e Cinfães

A Estrada Nacional 221 (EN221), que liga Castro Daire e Cinfães, no distrito de Viseu, está reaberta ao trânsito desde as 12h00, disse esta quinta-feira o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.À agência Lusa, a fonte adiantou que "a estrada nacional 221 reabriu ao trânsito, apesar da circulação se fazer com precaução devido à neve e gelo", depois de ter sido encerrada às 09h30 desta quinta-feira.Em Resende, a proteção civil municipal continua a efetuar trabalhos de limpeza nas duas estradas municipais, 553 e 553-1, que ligam Felgueiras a Bigorne e São Cipriano a São Cristovão, respetivamente, devido à queda de neve.