Quer aproveitar o feriado para passear? Quarta-feira chega com céu nublado e máximas de 27 graus

Com vontade de aproveitar o feriado de Dia de Portugal para passear? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta de um dia com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste a sul do Cabo Mondego até meio da manhã e aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas.



As previsões do IPMA apontam ainda para vento fraco. Em Lisboa pode contar com temperaturas máximas de 23 graus, 20 para o Porto e 27 para Faro que, juntamente com Évora e Castelo Branco, vão ser os distritos mais quentes.



