Quinta-feira com nevoeiro e chuva em alguns pontos do País

Esta quinta-feira pode contar com céu geralmente muito nublado com precipitação fraca a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e neblina ou nevoeiro matinal em todo o território nacional.



A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em Lisboa pode contar com temperaturas máximas a rondar os 17 graus, 16 para o Porto, 19 para Faro.

