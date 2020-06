O tempo não tem dado tréguas nesta semana de feriados. Esta quinta-feira pode contar com chuva, em geral fraca, especialmente nas regiões Norte e Centro do País, com vento moderado a forte nas terras altas.A previsão avançada pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) dá ainda conta de uma descida da temperatura máxima e céu muito nublado.Em Lisboa pode contar com máximas de 21 graus, 18 para o Porto e 25 para Faro, o distrito mais quente esta quinta-feira.