Quinta-feira de nevoeiro com temperaturas máximas a chegar aos 29 graus

Esta quinta-feira vai ficar marcada por uma subida da temperatura máxima com possibilidade de aguaceiros e trovoada nas regiões do interior Norte e Centro a partir da tarde.



A previsão, feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), avança que o céu estará muito nublado.



Lisboa conta com máximas de 27 graus, 23 para o Porto, 26 para Faro, 29 em Beja e Évora e 28 graus em Santarém.

