Quinta-feira de sol em todo o País com temperaturas a chegarem aos 21 graus

pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até

meio da manhã, podendo persistir em alguns locais do litoral

da região Centro.

Possibilidade de formação de geada em alguns locais do nordeste

transmontano e da Beira Alta.

centuado arrefecimento noturno.



Lisboa vai registar 8 graus de mínima e 20 graus de máxima. No Porto as temperaturas vão variar entre os 4 e os 16 graus.



Faro é o distrito mais quente esta quinta-feira, com 21 graus de temperatura máxima.



O céu vai apresentar-se nublado no arquipélago da Madeira, com 24 graus.



Nos Açores, a previsão aponta para céu parcialmente nublado e 16 de máxima em Ponta Delgada.









O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céuSerá ainda registado um a