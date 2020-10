Quinta-feira marcada por céu nublado e subida das temperaturas

Esta quinta-feira pode esperar céu em geral pouco nublado, com nebulosidade matinal, neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Carvoeiro.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o céu vai estar pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas, e apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã.



A mesma fonte avança que hoje regista-se também uma peque na subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro. Para Lisboa são esperadas máximas de 28 graus, 29 para Faro, 20 para o Porto.

