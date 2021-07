Quinta-feira quente: Temperaturas continuam a subir com termómetros a chegar aos 36 graus

Esta quarta-feira prepare-se porque as temperaturas vão continuar a subir.De acordo com a previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com céu limpo e uma subida da temperatura máxima em quase todo o território nacional.Há distritos que vão mesmo chegar a alcançar os 36 graus de máxima, como é o caso de Évora, seguindo-se Beja com 35 graus e Bragança com previsões a chegar aos 34.Já para Lisboa, são esperadas máximas de 29 graus, 32 para Faro, 21 para o Porto. Esta sexta-feira a tendência inverte-se, sendo que a temperatura vai descer em alguns pontos do País, podendo mesmo chover em alguns locais.