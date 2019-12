Rio Douro galga margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia. Veja as imagens

O rio Douro galgou esta sexta-feira as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros e da Polícia Marítima.









De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.



"Estamos a aguardar para ver o que acontece com a subida da maré, cerca das 09h30", disse a fonte.



As inundações em zonas ribeirinhas do rio do Douro, no Porto e Vila Nova de Gaia, deverão persistir ao longo do desta sexta-feira e no sábado, devido à necessidade de descargas das barragens, advertiu esta sexta-feira a Autoridade Marítima.

Em conferência de imprensa realizada numa das zonas atingidas, em Miragaia, no Porto, o comandante Cruz Martins, da Capitania do Douro, disse que, depois da preia-mar, verificada às 09h30, a maré começou a vazar.

"Nessa altura, iremos incrementar a descarga de barragens porque é necessário descarregar toda a água acumulada", afirmou.

Deste modo, a nível da água - "que na zona de Miragaia atingiu 80 centímetros e é provável que chegue a um metro, antes de descer" - poderá voltar a subir.

"É expectável que durante todo o dia de hoje e o dia de amanhã [sábado] tenhamos situações pontuais de alagamentos nestas zonas que já estão identificadas. As populações estão prevenidas para estas ocorrências", alertou.

Cruz Martins disse que a descarga de barragens no Douro está a ser coordenada entre entidades portuguesas e espanholas e "no sentido de provocar o mínimo de inundações".

"Se não houvesse esta coordenação, provavelmente o nível de água já estaria em dois ou três metros", acrescentou.

O comandante recordou que as águas do Douro não atingiam as zonas ribeirinhas destas duas cidades vizinhas desde 2006.