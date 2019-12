Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo foi este sábado acionado para o nível de alerta amarelo, sabe o CM.

Estão previstas possíveis cheias e inundações decorrentes da subida dos caudais do rio Tejo uma vez que a bacia hidrográfica do Tejo já se encontra com um caudal bastante elevado

O Rio Zêzere já galgou as suas margens em Constância. OA barragem de Castelo de Bode é um dos pontos de preocupação uma vez que já atingiu o seu caudal máximo.