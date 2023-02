Risco de 10 graus abaixo de zero na serra da Estrela

Ar frio, proveniente das ilhas britânicas, associado a uma depressão centrada sobre a Península Ibérica vai provocar uma descida acentuada da temperatura mínima, em particular na próxima madrugada e na de quarta-feira.A vaga de frio fará que, com exceção do Algarve, em todas as regiões sejam observadas temperaturas negativas. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na Torre (serra da Estrela) a previsão é de dez graus negativos. Guarda deverá ser a capital de distrito mais fria, com oito graus negativos na próxima madrugada. Em Lisboa são esperados quatro graus, três no Porto e dois em Coimbra. Recorde-se que o valor mais baixo de temperatura já registado no nosso país foi de 16 graus negativos, a 5 de fevereiro de 1954, nas Penhas da Saúde (Covilhã).O IPMA elevou ontem de sete para dez os distritos sob aviso amarelo até quarta-feira devido ao frio, pelo que não é aconselhável a presença prolongada ao ar livre. As temperaturas baixas vão continuar ao longo de uma semana, mas o frio glaciar não será acompanhado por queda de neve. Pelo contrário, devido à tempestade ‘Juliette’, no Leste de Espanha, vai nevar bastante. Por sua vez, no Açores a tempestade ‘Kamiel’ provocará chuva forte.