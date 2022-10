Ruas e estradas alagadas devido ao mau tempo dificultam trânsito em Lisboa

As fortes chuvas que se fazem sentir esta terça-feira já provocaram incidentes e alguns estragos em várias localidades do País.Em Oeiras, a Avenida Marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais, em frente ao clube náutico de Caxias, devido ao despiste de um carro, seguido de capotamento. A condutora ficou encarcerada, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu pelas 10h15 e está a mobilizar 14 operacionais do socorro e da PSP.Na vila de Azambuja, em Lisboa, as ruas ficaram alagadas, o que foi complicado para os carros poderem circular na zona sul da vila. Devido à intencidade da chuva e do vento, três quedas de árvores.A vereadora para a proteção civil, Ana Varela, referiu aoque "a maior parte dos sistemas de escoamento não conseguiu responder no imediato", mas são zonas, "que historicamente, já alagam por si."O incidente ocorreu por volta das 08h00.

No Cacém, em Sintra, quatro carros tiveram de ser rebocados devido à enchente de água junto a uma rotunda da localidade. Não há feridos a registar, apenas estragos das viaturas. Com a melhoria do tempo, já está tudo resolvido naquela zona.Portugal está desde a madrugada de sábado a ser afetado pela depressão Beatrice.