Sábado a lembrar o verão com sol e termómetros a chegarem aos 30 graus

O último dia do mês vai ter um 'cheirinho' a verão. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é de céu pouco nublado ou limpo para este sábado, com as temperaturas a subirem até aos 30 graus Celsius em Santarém e no Alentejo.

Nas regiões do Norte e Centro, em especial no Interior, há uma pequena subida da temperatura mínima e no Litoral Este uma pequena descida da máxima.





Na zona da Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco e na zona do Grande Porto a previsão é idêntica, exceto na previsão do aumento da nebulosidade ao final do dia.Santarém vai ser o distrito mais quente, a registar 29 graus de máxima e 12 graus de mínima, seguindo-se Évora e Beja, no Alentejo, com 28 graus de máxima.O distrito com as temperaturas mais baixas este sábado é a Guarda, com 20 graus de máxima.