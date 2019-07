Sábado com sol e temperaturas a chegar aos 35 graus convida a banhos de sol

O IPMA prevê para este sábado em Portugal continental céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade e com neblina.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 24 (no Porto) e os 35 (em Évora e Beja).Este sábado, há 19 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Santarém e Faro em risco máximo de incêndio.