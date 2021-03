Este sábado pode contar com c éu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Centro e Sul do País .



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros vão registar uma subida da temperatura máxima, mas deverá ter em conta um a centuado arrefecimento noturno.



Lisboa vai contar com 11 graus de mínima e 24 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 8 e os 22 graus.

