Sábado de chuva em quase todo o território nacional a dois dias do início do verão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera para este sábado aguaceiros para quase todo o território português, à exceção do distrito de Faro e arquipélagos.A chuva será mais sentida nas zonas Norte e Centro de Portugal Continental, com forte nebulosidade no Minho e Douro Litoral.A dois dias do início do verão, o IPMA prevê temperaturas até aos 21 graus de máxima em Lisboa e 19 graus no Porto. Em Faro, os termómetros poderão atingir os 25 graus.Na Madeira e nos Açores, não é esperada chuva, mas o céu vai estar muito nublado, com boas abertas. Funchal regista 22 graus de máxima e preveem-se 25 graus para Ponta Delgada.