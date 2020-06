Sábado de Santo António com céu muito nublado e chuva no Norte e Centro do País

O sábado de Santo António fica marcado por céu muito nublado e chuva no Norte do País. De acordo com a previsão anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os aguaceiros fracos vão atingir as regiões Norte e Centro até meio da tarde.



Regista-se também um ligeiro aumento da temperatura máxima, chegando aos 24 graus em alguns pontos do País. Para Lisboa são previstas máximas de 22 graus, 19 para o Porto e 24 para Faro. Guarda será o distrito mais frio, com máximas de 15 graus.

