Sábado de sol com máximas a chegar aos 39 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê sol para todo o território continental, com temperaturas máximas a atingirem os 39 graus.Todo o território continental está sob aviso amarelo.Os distritos de Braga e Castelo Branco serão os distritos mais quentes.Lisboa e Porto registam 33 graus de temperatura máxima.Nos Açores, espera-se alguma nebulosidade, com os termómetros a atingirem os 23 graus em Ponta Delgada. No arquipélago da Madeira, espera-se céu limpo para o Funchal e 25 graus de temperatura máxima.