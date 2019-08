Sábado de sol e também de algumas nuvens. Temperaturas chegam aos 36 graus

Um sábado de sol mas também de algumas nuvens. No entanto, os termómetros vão atingir os 36 graus, em Castelo Branco, um dos distritos mais quentes, assim como Évora que chega aos 35 graus.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresenta-se limpo em praticamente todo o território continental, mas temporiariamente nublado "no litoral oeste até meio da manhã".O vento vai soprar fraco ou moderado e por vezes com muita intensidade no litoral durante a tarde.Em Lisboa, capital portuguesa, os números chegam aos 28 graus, ao passo que no Porto os termómetros atingem os 23 graus.O IPMA alerta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.