Sábado de sol em todo o País mas chuva regressa já amanhã

Está sábado, as temperaturas vão manter-se amenas, com máximas que ultrapassam os 20 graus no Sul, e o céu vai estar pouco nublado em todo o continente. No entanto, a chuva regressa já este domingo ao Norte do País.



As temperaturas vão manter-se amenas no início da próxima semana, mas a chuva regressa com intensidade e há avisos amarelos em todo o litoral para agitação marítima.





Segundo o IPMA, no Norte, até segunda-feira, as máximas são de 18ºC para Braga e 17ºC para o Porto e Viana do Castelo. No interior a temperatura diminui para 15ºC para Bragança e Vila Real.Lisboa poderá atingir os 20ºC, assim como Setúbal.No Sul as máximas sobem para 23ºC em Faro.