Sábado prega 'rasteira' e chega com aguaceiros e trovoada

ocorrência de aguaceiros e trovoada, mais

prováveis durante a tarde e no interior Norte e Centro, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste e subida da temperatura máxima no litoral oesteNa Grande Lisboa, o céu estará geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir da tarde, com provavél ocorrência de aguaceiros.No Arquipélago do Açores, o IPMA prevê aguaceiros quase em todas as ilhas. No Arquipélago da Madeira céu nublado.